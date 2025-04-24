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08:33, 24 апреля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ взял заложника и заставил его везти себя в Киев

В Сумской области боец ВСУ взял в заложники водителя и заставил везти его в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Национальная полиция Украины

В Сумской области Украины военнослужащий взял в заложники водителя и заставил его везти себя в Киев. Об этом со ссылкой на Нацполицию сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), угрожая автоматом, произвел несколько выстрелов в сторону водителя.

Менее чем через час после сообщения сотрудники полиции остановили машину на трассе «Сумы — Киев» и задержали украинца. Злоумышленником оказался 47-летний военный из Киевской области. Водитель не пострадал, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что боец ВСУ неделю держал в заложниках семью из четырех человек в их собственном доме в Новооленовке (ДНР).

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