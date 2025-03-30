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07:58, 30 марта 2025Бывший СССР

Боец ВСУ держал в заложниках семью в ДНР

Боец ВСУ держал в заложниках семью из четырех человек в Новооленовке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) неделю держал в заложниках семью из четырех человек в их собственном доме в Новооленовке (ДНР), об этом рассказала одна из пострадавших, пишет РИА Новости.

По ее словам, к ним пришел украинский солдат с подвернутой ногой. «Убежавший. Он сказал, что он "отбился от стаи". Под прицелом мы сидели неделю», — подчеркнула беженка.

Девушка добавила, что один из членов семьи получил осколочные ранения спины в результате того, что украинский солдат бросил к ним гранату. «Он (дед) пошел открывать, и ему сильно спину ранило. Посеченная вся спина», — указала она.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила об удержании солдатами ВСУ пленного российского бойца в Курской области.

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