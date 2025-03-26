Омбудсмен сообщил об удержании солдатами ВСУ пленного российского бойца в Курской области

Свердловский омбудсмен Мерзлякова: ВСУ держат солдата ВС РФ в плену под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат в плену российского бойца на территории Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сообщает Ura.ru.

По ее словам, в плену на территории приграничного региона остается один житель Свердловской области, проходящий службу в Вооруженных силах России. «Мы будем бороться за его освобождение», — добавила Мерзлякова.

Об этом омбудсмен рассказала в ходе митинга, организованного около Храма на Крови в Екатеринбурге. Ранее там установили копию газовой трубы, по которой участники операции «Поток» зашли в тыл украинским подразделениям в Курской области.

В марте между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными. Стороны вернули друг другу 175 солдат. Также в качестве жеста доброй воли Минобороны передало Киеву 22 тяжелораненых солдата.