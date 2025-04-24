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11:06, 24 апреля 2025Мир

Раскрыты предложения Британии Украине на встрече в Лондоне

The Telegraph: Британия призывала Украину сблизить позиции с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Британские дипломаты использовали встречу в Лондоне для того, чтобы убедить Украину сблизить позиции с США касательно урегулирования конфликта. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне для того, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, которое представил Вашингтон. Британские официальные лица предупредили Украину, что США вряд ли вернутся за стол переговоров, если не увидят явного прогресса в ближайшие дни», — передает издание.

При этом, по сообщениям источников, Великобритания, Франция и Германия «выступили единым фронтом» против заявления президента США Дональда Трампа признать Крым российской территорией еще до того, как будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня.

21 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщила, что в рамках мирного плана США предложили Украине признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ признать Крым за Россией и заявил, что подобная риторика вредит переговорам по урегулированию конфликта.

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