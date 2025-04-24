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01:03, 24 апреля 2025Мир

Трамп высказался о Зеленском

Трамп: С Зеленским сложнее иметь дело, чем я изначально думал
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Molly Riley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался об украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«С Зеленским куда сложнее иметь дело, чем я изначально думал, но это нормально», — сказал он. Трамп подчеркнул, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом.

Трамп также сообщил, что вряд ли встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. В то же время американский лидер допустил, что встреча скорее всего пройдет после этой поездки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не просит Украину признать Крым российским. «Трамп лишь просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго», — сказала чиновница.

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