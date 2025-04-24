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08:57, 24 апреля 2025Наука и техника

Британские ученые подтвердили гипотезу о древнеримских гладиаторах

The Guardian: В Британии нашли доказательства сражений гладиаторов со львами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PLOS One / Reuters

В Британии подтвердили гипотезу о сражениях гладиаторов со львами. Об этом пишет The Guardian.

Эта гипотеза выдвигалась еще 20 лет назад, когда на раскопках неподалеку от центра Йорка арехологи обнаружили около 80 обезглавленных скелетов. Большинство из них принадлежали молодым мужчинам крепкого телосложения и имели следы жестокого насилия, что заставило экспертов заподозрить, что они обнаружили кладбище гладиаторов.

На одном из скелетов возрастом 1800 лет были повреждения, характерные для травм от нападения хищников. Выяснилось, что проколы в костях совпадают с клыками льва. Было высказано мнение, что останки принадлежат бестиарию — гладиатору, которого выпускали на арену против животных.

Однако потребовались годы интенсивной работы, чтобы подтвердить, что травмы были нанесены крупным плотоядным животным. Антрополог Тим Томпсон, автор исследования из Университета Мейнут в Ирландии, заявил, что находка впервые стала физическим доказательством того, что древнеримские гладиаторы сражались или участвовали в представлениях с большими кошками, такими как львы.

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