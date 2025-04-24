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12:04, 24 апреля 2025Экономика

Часть бизнеса Пригожина перешла к новому владельцу

«Ъ»: «Комбинат питания» достался структурами, связанным с «Киевской площадью»
Кирилл Луцюк

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Основанная владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» нашла кому продать ООО «Комбинат питания». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По его информации, данная фабрика-кухня в Новой Москве перешла в собственность структур, связанных с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Отмечается, что еще в 2024 году «Комбинат питания» закрыл обособленные подразделения в поселке Янино Ленинградской области, в селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере столицы.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что у компании «Конкорд-М» появился новый собственник. Им стал некий Роман Козлов, о котором тогда не нашлось информации в открытых источниках. «Конкорд-М» был основан в 2007 году. С тех пор компания получила по тендерам свыше 900 миллионов рублей.

В мае того же года стало известно, что «Конкорд» продала фабрику-кухню под Санкт-Петербургом.

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