Компания Пригожина продала фабрику-кухню

Созданная Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику под Санкт-Петербургом

Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню под Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на отчетность компании за 2023 год сообщает «Коммерсантъ».

Входящая в группу компаний ООО «Комбинат питания» избавилась от запущенного в 2010 году в Янино комбината-питания, который выпускает до 100 тысяч готовых блюд для коллективного и социального питания в сутки. На строительство кухни-фабрики «Конкорд» выделял 1,7 миллиарда рублей. Сейчас новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску.

По данным источников, новым владельцем фабрики могла стать RBE Group Андрея Шокина. Компании ранее перешли контракты «Конкорда» на поставку продуктов для российской армии и один из комбинатов компании в подмосковном Реутове.

Решение о продаже компании было ожидаемым: предприятие в Янино невозможно загрузить заказами из-за утери «Конкордом» контрактов с вооруженными силами, детсадами, школами, больницами и тюрьмами после попытки мятежа Пригожина, заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению гендиректора RestCon Елены Перепелицы, комбинату потребуется модернизация стоимостью в 1-1,2 миллиарда рублей. Потенциальных претендентов на такой крупный производственный комплекс немного, поэтому диктовать цены будет покупатель, добавила она.

В апреле 2024 года владельцы кинокомпании Евгения Пригожина Aurum Production решили ликвидировать ее в связи с простоем. Ни один из проектов компании не снимается, а суммарные убытки фирмы достигли 253 миллионов рублей. Долю Пригожина должны были унаследовать его родственники, однако к настоящему времени так и не сделали этого. В итоге почти половина активов компании так и осталась подвешенной в воздухе, отмечают источники.