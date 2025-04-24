Депутат Рады оценил итоги встречи в Лондоне для Украины

Депутат Рады Дубинский: США не примут условия Украины после встречи в Лондоне

Встреча в Лондоне показала, что США не будут принимать условия Украины. Так итоги встречи оценил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинского президента Владимира Зеленского не осталось никаких маневров, и на это указывает тот факт, что Вашингтон на встрече в Лондоне представлял только спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«США передают проект соглашения, Украина-Франция-Британия его или принимают, или нет. Дальше — финальная встреча с Трампом. После чего или мир, или военное поражение (через санкции)», — написал Дубинский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне, так как Киев не собирался обсуждать предложения Трампа по мирному соглашению. Отмечается, что в Киеве идеи Трампа восприняли как «сильно предвзятые в пользу России».

