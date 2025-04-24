Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 24 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил итоги встречи в Лондоне для Украины

Депутат Рады Дубинский: США не примут условия Украины после встречи в Лондоне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Kilian / dpa / Global Look Press

Встреча в Лондоне показала, что США не будут принимать условия Украины. Так итоги встречи оценил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинского президента Владимира Зеленского не осталось никаких маневров, и на это указывает тот факт, что Вашингтон на встрече в Лондоне представлял только спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«США передают проект соглашения, Украина-Франция-Британия его или принимают, или нет. Дальше — финальная встреча с Трампом. После чего или мир, или военное поражение (через санкции)», — написал Дубинский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах в Лондоне, так как Киев не собирался обсуждать предложения Трампа по мирному соглашению. Отмечается, что в Киеве идеи Трампа восприняли как «сильно предвзятые в пользу России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    В США грабитель предложил полицейским алкоголь во время погони

    В России сообщили о планах Киева устроить кровавую провокацию для срыва переговоров

    Военный эксперт оценил перспективы ВСУ после освобождения Горнальского монастыря

    Еще два российских аэропорта ограничили работу

    Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

    В России оценили сроки возвращения голливудского кино

    На Украине проведут тренинг о сексуальности и гендерной идентичности Иисуса Христа

    Депутат Рады оценил итоги встречи в Лондоне для Украины

    Пенсионеров предупредили об активизации мошенников перед 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости