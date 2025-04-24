Депутат Рады усомнился в возможности подготовить соглашение по недрам в срок

Железняк: Украина и США могут не успеть подготовить соглашение по недрам в срок

Украина и США могут не успеть подготовить соглашение по недрам в срок до 26 апреля. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«По срокам я не уверен, что прям 26 апреля будет готово. Скорее только "политическая часть" соглашения. Хотя в свете последних событий как раз сейчас политическая часть вызывает больше всего вопросов», — написал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что после привлечения внешних консультантов процесс подготовки ресурсной сделки стал двигаться в лучшую сторону. По его словам, текст соглашения будет лучше, чем у предложенного в марте варианта. Депутат добавил, что из него уберут «креативные идеи», включая передачу украинских АЭС, а речь будет идти исключительно о будущих проектах и инвестициях.

Ранее Железняк утверждал, что переговорные группы Украины и США представят отчет о переговорах по недрам до 26 апреля. Кроме того, заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев и Вашингтон имеют амбиции для подписания соглашения уже 26 апреля.