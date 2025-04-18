Депутат Рады назвал дату завершения обсуждений соглашений по недрам

Нардеп Железняк: Украина и США покажут отчет о переговорах по недрам 26 апреля

Переговорные группы Украины и США представят отчет о переговорах по недрам до 26 апреля для скорейшего подписания соглашения по ним. О том, когда общественности покажут итоги переговоров Киева и Вашингтона, заявил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Переговорные группы представят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения», — привел часть документа парламентарий.

Железняк выделил из текста меморандума то, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон в период с 21 по 26 апреля. Цель поездки, согласно тексту документа — встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом для подписания договора о полезных ископаемых. Подписание отменили после перепалки между двумя лидерами.

Тогда же эксперт-американист, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, что в договоре о полезных ископаемых может смениться риторика. По его мнению, новая версия документа может иметь более ультимативную форму.

