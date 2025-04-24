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19:19, 24 апреля 2025Ценности

Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

Блогерша Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе Miu Miu
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в спортивном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис черно-белым снимком с занятия по пилатесу. Так, на размещенном кадре она запечатлена в штанах с низкой посадкой бренда Jil Sander и кроп-топе марки Miu Miu, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

В октябре прошлого года Дина Саева рассказала о пережитой булимии. Тогда блогерша призналась, что раньше не могла контролировать переедания. По ее словам, они проявлялись во время ужина.

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