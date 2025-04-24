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06:48, 24 апреля 2025Путешествия

Два российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах Ульяновска и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В аэропортах Ульяновска и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В ночь на четверг, 24 апреля, в авиагаванях приостановили прием и отправку рейсов. Представитель ведомства уточнил, что ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Сообщается, что за время их действий на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Нижний Новгород.

Ранее временные ограничения вводили в аэропортах Калуги и Жуковского. Позднее их сняли.

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