В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Жуковский и Калуга введены ограничения на полеты

В двух российских аэропортах — Жуковский и Калуга — ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в целях обеспечения безопасности гражданских полетов авиагавани временно не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на территорию России. Минобороны сообщало, что четыре дрона уничтожили над акваторией Черного моря, еще один — над Курской областью.

До этого беспилотники попытались атаковать Татарстан. На фоне этого в аэропорту Казани был введен план «Ковер».