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11:03, 24 апреля 2025Путешествия

Двое россиян угодили в полицию в Таиланде за одно нарушение

The Phuket News: Полиция Таиланда арестовала двоих россиян за нелегальную работу
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Isen Stocker / Shutterstock / Fotodom

Двое россиян угодили в полицию Таиланда из-за нелегальной работы гидами. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Нарушителей, которые проводили экскурсии для туристов без лицензии, арестовали 23 апреля на острове Ко Сирай и в провинции Пхангнга. Имена россиян не раскрываются, а их дальнейшая судьба неизвестна.

Уточняется, что правоохранители также оштрафовали две туристические фирмы. Причиной стали административные нарушения.

Ранее российский турист вернулся с тайского курорта Пхукет с высушенной головой крокодила. Таможенники в аэропорту Омска нашли сувенир в ручной клади пассажира.

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