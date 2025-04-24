Эмили Ратаковски показала грудь в обтягивающем топе

Американская актриса и фотомодель Эмили Ратаковски показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация в сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру во время прогулки. На ней были черные штаны и белый обтягивающий кроп-топ. На размещенных кадрах видно, как изделие подчеркивает грудь знаменитости.

Внешний вид звезды дополнили солнцезащитные очки и золотое колье с массивной подвеской. Она уложила волосы в пучок и повязала на талию кофту.

Ранее сообщалось, что Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Notes on Beauty.

