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05:35, 24 апреля 2025Путешествия

Еще два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Аэропорты Казани и Ульяновска временно ограничили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Жуковского.

В ночь на 24 апреля стало известно об атаке беспилотников на Воронежскую область. Местные власти сообщали, что в одном из районов региона сбили около десяти дронов.

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