Еще два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: В аэропортах Казани и Ульяновска введены ограничения на полеты

Аэропорты Казани и Ульяновска временно ограничили работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги и Жуковского.

В ночь на 24 апреля стало известно об атаке беспилотников на Воронежскую область. Местные власти сообщали, что в одном из районов региона сбили около десяти дронов.