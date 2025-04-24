Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:31, 24 апреля 2025Путешествия

Еще в одном российском городе ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, уточнил он.

Ранее в ночь на 24 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Жуковского и Калуги. Позднее ограничения были сняты. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Жуковский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Российские силовики рассказали о сдаче в плен бойцов ВСУ целыми группами

    Телезвезда рассказала о неожиданных последствиях приема аналога «Оземпика»

    Популярная модель попала в объектив папарацци в откровенном боди без бюстгальтера

    Раскрыты подробности перехваченных в районе Горналя переговоров наемников

    Названа цель российского удара в Харькове

    Российский боец с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ

    Кондуктор автобуса оказался в центре скандала из-за секса любовников в салоне

    В Белом доме задумались о снятии санкций с «Северного потока — 2»

    Стало известно о применении ВСУ нового типа боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости