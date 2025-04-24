Еще в одном российском городе ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, уточнил он.

Ранее в ночь на 24 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Жуковского и Калуги. Позднее ограничения были сняты. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший в Жуковский.