Финансировавшему международных террористов россиянину дали срок

В Челябинске дали срок россиянину, финансировавшему международных террористов

В Челябинской области к 10 годам колонии приговорили 42-летнего местного жителя, признанного виновным в содействии террористической. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

Как установил суд, осужденный с июня 2022-го по февраль 2023 года делал регулярные денежные пожертвования членам международных террористических организаций, хорошо зная, что они несут угрозу России. ФСБ задокументировала пять эпизодов преступной деятельности россиянина. Ему предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил к десяти годам лишения свободы иностранца за финансирование международных террористических организаций в Сирии.