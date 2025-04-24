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08:47, 24 апреля 2025Силовые структуры

Финансировавшему международных террористов россиянину дали срок

В Челябинске дали срок россиянину, финансировавшему международных террористов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Челябинской области к 10 годам колонии приговорили 42-летнего местного жителя, признанного виновным в содействии террористической. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

Как установил суд, осужденный с июня 2022-го по февраль 2023 года делал регулярные денежные пожертвования членам международных террористических организаций, хорошо зная, что они несут угрозу России. ФСБ задокументировала пять эпизодов преступной деятельности россиянина. Ему предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил к десяти годам лишения свободы иностранца за финансирование международных террористических организаций в Сирии.

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