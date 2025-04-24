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06:42, 24 апреля 2025Мир

Французский генерал резко раскритиковал идею создания «коалиции желающих»

Генерал Делавард: Идея создания коалиции желающих является полной чушью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, считает генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард. Он объяснил в разговоре с ТАСС, что у европейских стран Североатлантического альянса нет необходимых средств, личного состава и техники для формирования подобных сил.

«Это дело с "коалицией желающих" и тому подобное по мне — скажу вам прямо — это смешно, это полная чушь», — высказался он, назвав европейскую составляющую НАТО суммой слабостей.

Как полагает Делавард, в настоящее время все обсуждения находятся в сфере разговоров, «в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий».

Ранее Делавард заявил, что ситуация для Украины была бы намного лучше, если бы она согласилась на условия России в феврале 2022 года. По мнению эксперта, Москва не заключит мир, пока не будут достигнуты ее стратегические цели, а ее интересы не будут защищены в долгосрочной перспективе.

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