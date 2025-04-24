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07:10, 24 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

В ДНР на территории школы ФСБ нашла схрон с оружием иностранных наемников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ обнаружила крупный тайник иностранных наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, схрон обнаружили в здании школы поселка Кураховка. Среди изъятого оружие и боеприпасы, в том числе две штурмовые винтовки и два переносных-зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) образца НАТО. Местные жители рассказали, что схрон был оборудован иностранными наемниками при отступлении для последующих диверсий.

Среди наемников были испанцы и темнокожие мужчины, которые высказывали угрозы в адрес местных жителей.

Ранее в Запорожье нашли два крупных схрона с противотанковыми минами и боеприпасами

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