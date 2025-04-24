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14:44, 24 апреля 2025Силовые структуры

Генпрокуратура отказала в реабилитации участвовавшим во Второй мировой войне японцам

Генпрокуратура отменила реабилитацию 10 японских военных преступников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура (ГП) отменила решение о реабилитации десяти японских военных, совершивших преступления в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, ГП официально уведомила о принятых постановлениях об отмене вынесенных ранее заключений о реабилитации десяти граждан Японии. Они обвиняются в участии в шпионской и диверсионной деятельности и в совершении общеуголовных преступлений. Установлено, что эти граждане не подлежат реабилитации и их вина полностью доказана. Кроме того, Захарова отметила, что преступления японского милитаризма во Второй мировой войне не имеют срока давности.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд оштрафовал 20-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. В одной из социальных сетей он написал комментарии и добавил изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

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