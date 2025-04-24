В Германии понадеялись на отказ представителей РФ посетить мероприятия к 80-летию Победы

Власти Берлина ожидают, что представители РФ проигнорируют мероприятия к 9 мая

Власти Берлина ожидают, что официальные представители России и Белоруссии не будут принимать участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом заявила пресс-секретарь берлинского сената Кристина Рихтер, ее слова приводит издание Tagesspiegel.

«Сенат ожидает, что официальные представители России и Белоруссии не будут участвовать в каких-либо памятных форматах, в которые их не пригласили. Мы надеемся, что официальные представители других государств будут уважать это решение», — сказала она.

Ранее издание Bild также сообщило, что власти Бранденбурга не хотят допускать посла России Сергея Нечаева к мероприятиям в честь 80-летия Победы и могут выдворить его в случае появления на памятной церемонии. В мемориале Бранденбурга также напомнили, что Германия запретила российскому посольству участвовать в любых памятных церемониях еще в 2022 году.

Посол Нечаев в ответ заявил, что ему не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма.

