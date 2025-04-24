Девушка решила сделать сюрприз заболевшему возлюбленному и неприятно удивилась

Девушка поделилась историей, как решила сделать сюрприз заболевшему возлюбленному и неприятно удивилась. На видео с ее рассказом, которое было опубликовано в соцсети TikTok, обратило внимание издание The Daily Dot.

В ролике девушка показала большой пакет с лекарствами и снеками, которые она купила для больного бойфренда. «Он сказал, что заболел. А затем прекратил общение», — пожаловалась она.

Видео набрало почти четыре миллиона просмотров и вызвало бурные обсуждения в сети. «Почему молодые девушки так бегают за мужчинами? Прекратите это. Я не бегала. Мы в браке уже 23 года, и он обожает меня. Почему? Потому что он бегает за мой», — возмутилась одна из участниц обсуждения. Авторша ролика в ответ написала, что состояла в серьезных отношениях, в которых чувствовала себя особенной.

«Ни один мужчина этого не заслуживает», — заявила другая пользовательница. Третий комментатор нашел положительную сторону в случившемся. «Теперь у вас есть набор вещей, чтобы позаботиться о себе в следующий раз, когда вы заболеете», — поддержал он рассказчицу. «Пожалуйста, никогда не меняйся, потому что ты встретишь кого-то, кто увидит это и поймет, что ты та самая», — дал рекомендацию девушке еще один участник обсуждения.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как она сделала заказ в ресторане популярной сети быстрого питания и испытала приступ тошноты. По словам женщины, когда она забирала еду у работницы заведения, то заметила у нее на руке рану.