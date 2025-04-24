Главного редактора российского издания оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Главреда издания Sports.ru Воронина оштрафовали на 200 тыс. за пропаганду ЛГБТ

Главного редактора российского спортивного интернет-издания Sports.ru Владислава Воронина оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал Воронина виновным в нарушении части 3 статьи 6.21 Кодекса об административных нарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием СМИ»). Размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

Нарушение нашли в статье издания об английском футбольном клубе «Стоунволл». По данным экспертизы суда, в материале одобрялись нетрадиционные сексуальные отношения и формировалось неверное представление об их равноценности с традиционными.

Воронин признал вину, но подчеркнул, что статью разместил один из пользователей Sports.ru. Однако суд счел, что главному редактору следовало проконтролировать размещение подобного материала на сайте.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы составил протокол на компанию Apple за пропаганду ЛГБТ.