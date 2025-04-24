Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

Вирусолог Чумаков: Риска распространения холеры в России практически нет

Возбудитель холеры очень неустойчив во внешней среде, поэтому риска распространения холеры в России практически нет, убежден биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Ситуацию он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что выявили в Подмосковье завозной случай холеры. Заболевание обнаружено у мужчины 40 лет, вернувшегося из Индии 21 апреля.

Безусловно, это чрезвычайное происшествие, потому что холера — особо опасная инфекция, отметил ученый. Однако для Индии это не большая редкость, и те, кто приезжает оттуда, являются первыми претендентами на завоз, добавил он.

«Конечно, [риска распространения] не существует. Во-первых, у нас все-таки сейчас время года не совсем благоприятное для распространения. Это же распространяется с водой, то есть если, предположим, фекалии попадают в сточные воды и потом идут уже в какие-то водоемы. Тогда, если люди купаются, заглатывают эту воду — возможно заражение. Тем более что этот больной сразу был выявлен и локализован. Нет никаких оснований для беспокойства», — поделился Чумаков.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Африке. Жертвами инфекции на северо-западе Демократической Республики Конго стали более 50 человек, а число заболевших превысило 900. У заразившихся наблюдаются озноб, головная боль, лихорадка, боль в суставах, а также ряд иных симптомов.

