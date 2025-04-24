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12:21, 24 апреля 2025Россия

В Подмосковье обнаружили холеру

Роспотребнадзор сообщил о завозном случае холеры в Московской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье выявили завозной случай холеры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

«Заболевание выявлено у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. Проживает мужчина в Московской области. В Индии он находился с 11 по 20 апреля, в поездке был один, посещал несколько городов страны и выезжал в Непал», — говорится в сообщении.

По словам заболевшего, во время поездки он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, а также питался в разных кафе. После возвращения в Подмосковье он почувствовал ухудшение состояния, затем его госпитализировали в инфекционный стационар.

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Проведенное обследование выявило у заразившегося возбудитель холеры. Роспотребнадзор определил круг людей, с которыми мужчина контактировал (321 человек), и установил за ними медицинское наблюдение. На данный момент ни у кого из них нет симптомов заболевания.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о вспышке неизвестной смертельной болезни в Африке. Жертвами инфекции на северо-западе Демократической Республики Конго стали более 50 человек, а число заболевших превысило 900. У заразившихся наблюдаются озноб, головная боль, лихорадка, боль в суставах, а также ряд иных симптомов.

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