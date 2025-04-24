Иностранный самолет объявил сигнал срочности в небе над Россией

Самолет иностранной авиакомпании Uzbekistan Airlines объявил сигнал срочности в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
22 апреля пассажирский Airbus A320 выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Фергану, Узбекистан. Когда лайнер летел в районе Самары, экипаж подал сигнал срочности из-за пассажира, которому стало плохо на борту.
Пилоты решили приземлиться на незапланированном аэродроме Курумоч в Самаре. Посадка прошла благополучно, при этом дальнейшая судьба пассажира не раскрывается.
Ранее на рейсе «Победы» из Москвы в Санкт-Петербург произошла разгерметизация салона. Участница полета сравнила произошедшее с умноженной на пять панической атакой.