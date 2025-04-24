Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:04, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Известная блогерша назвала приводящую в ужас русскоязычных особенность Нидерландов

Блогерша Ремиш заявила, что в Нидерландах могут запретить детям поступать в вуз
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @natalia.remish

Известная блогерша и писательница Наталья Ремиш, живущая в Нидерландах, назвала одну особенность страны, которая приводит в ужас переехавших туда русскоязычных людей. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По словам Ремиш, когда ребенку исполняется 12 лет, в Нидерландах специальная комиссия дает рекомендацию о его дальнейшем пути обучения, которой нельзя не последовать. Она уточнила, что в общей сложности существует три варианта: впоследствии ребенок может учиться в высшем учебном заведении, в учреждении, где изучаются прикладные науки, или получить среднее профессиональное образование.

Материалы по теме:
«Здесь к девушкам не подкатывают — это никому не надо» История россиянки, переехавшей на Северный Кипр. Чем он ее удивил?
«Здесь к девушкам не подкатывают — это никому не надо»История россиянки, переехавшей на Северный Кипр. Чем он ее удивил?
3 декабря 2024
«Зарплаты здесь начинаются примерно от 100 тысяч рублей» История россиянки, уехавшей в Дубай на зимовку и оставшейся там навсегда
«Зарплаты здесь начинаются примерно от 100 тысяч рублей»История россиянки, уехавшей в Дубай на зимовку и оставшейся там навсегда
25 февраля 2025

Проанализировав учебные успехи ребенка до 12 лет, комиссия может запретить ему поступать в университет, объяснив это тем, что ребенку будет тяжело осваивать программы высшего учебного заведения, добавила блогерша. «Все русскоязычные, кто приехали, они в ужасе от этой системы. И все боятся этих 12 лет, когда ребенку по сути штамп такой поставят», — рассказала Ремиш и добавила, что некоторые родители пытаются оспорить решение комиссии. Дудь в ответ заявил, что услышанное им о системе образования в стране «звучит люто».

Ранее популярная блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) возмутилась цене на клубнику в США. Она пожаловалась, что в американском заведении одна ягоды стоила около 1,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

    Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

    Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

    Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

    Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

    В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

    Жительницу Донецка осудили на 13 лет за госизмену

    В России представили кроссовки со сковородками

    Канье Уэст заявил о решении стать белым и признался в любви к России

    В ЮАР опротестовали визит Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости