Известная блогерша назвала приводящую в ужас русскоязычных особенность Нидерландов

Блогерша Ремиш заявила, что в Нидерландах могут запретить детям поступать в вуз

Известная блогерша и писательница Наталья Ремиш, живущая в Нидерландах, назвала одну особенность страны, которая приводит в ужас переехавших туда русскоязычных людей. Подробности она раскрыла в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

По словам Ремиш, когда ребенку исполняется 12 лет, в Нидерландах специальная комиссия дает рекомендацию о его дальнейшем пути обучения, которой нельзя не последовать. Она уточнила, что в общей сложности существует три варианта: впоследствии ребенок может учиться в высшем учебном заведении, в учреждении, где изучаются прикладные науки, или получить среднее профессиональное образование.

Проанализировав учебные успехи ребенка до 12 лет, комиссия может запретить ему поступать в университет, объяснив это тем, что ребенку будет тяжело осваивать программы высшего учебного заведения, добавила блогерша. «Все русскоязычные, кто приехали, они в ужасе от этой системы. И все боятся этих 12 лет, когда ребенку по сути штамп такой поставят», — рассказала Ремиш и добавила, что некоторые родители пытаются оспорить решение комиссии. Дудь в ответ заявил, что услышанное им о системе образования в стране «звучит люто».

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