Кремль оценил слова Трампа о Крыме

Песков: Заявление Трампа о принадлежности Крыма совпадает с позицией России

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что принадлежность полуострова Крым не подлежит каким-либо обсуждениям, полностью совпадает с позицией России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Заявление Трампа полностью корреспондируется с пониманием России и также тем, о чем мы говорим уже долгое время», — прокомментировал представитель Кремля слова главы Белого дома о том, что осуждение принадлежности Крыма не стоят на повестке текущих обсуждений мирного урегулирования.

Ранее Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ признать Крым российской территорией, поскольку подобные заявления вредят мирным переговорам. Он подчеркнул тот факт, что Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего американского лидера Барака Обамы, и теперь не является предметом для обсуждения.

22 апреля газета The Washington Post (WP) сообщила, что США предложили Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.