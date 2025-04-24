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20:37, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Гостья телешоу пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад домовладельца

Гостья This Morning Хайди Марни рассказала, что домовладелец подглядывал за ней
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Хайди Марни

Хайди Марни. Кадр: This Morning / YouTube

Гостья популярного британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Хайди Марни пожаловалась, что домовладелец превратил ее жизнь в ад. Об этом сообщает Daily Mail.

Марни рассказала, что арендовала дом у Роберта Холдена, который был городским советником и пользовался уважением в обществе. «Я считала его добрейшим человеком. (...) Когда я родила дочь, он прислал мне цветы», — отметила она.

Однажды, когда Марни решила сходить на свидание, она внезапно получила сообщение от Холдена, в котором он дал понять, что знает, где она находится. Гостья телешоу призналась, что ее сильно напугало поведение домовладельца, потому что она не говорила ему, куда собирается пойти. Через некоторое время Марни узнала, что мужчина подключил ее телефон к своему компьютеру, чтобы следить за ней. Позднее она обнаружила в ванной скрытую камеру, с помощью которой он за ней подглядывал.

Марни была не единственной жертвой Холдена: от его действий пострадали десятки других женщин. Мужчина был задержан и в сентябре 2024 года приговорен к шести годам и двум месяцам тюрьмы за то, что он тайно снимал женщин на видео.

Ранее другой героиней шоу «Этим утром» стала активистка Луиза Бернадетт Бутчер, которая победила рак груди. Она появилась в студии программы топлес.

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