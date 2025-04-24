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17:08, 24 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали срок похолодания

Синоптик Позднякова: В столице температура стабилизируется к началу мая
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, в столичном регионе ожидаются похолодание и заморозки, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Холодать начнет в ночь на пятницу, 25 апреля, когда регион попадет в периферию холодного антициклона. Минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 8-10 градусов. Днем потеплеет до плюс 15 градусов Цельсия. Под влиянием антициклона начнет подниматься северный и северо-восточный ветер, а его порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Поэтому ощущаться температура будет ниже той, которую показывают термометры.

Ночью в субботу по региону похолодает до плюс 3-5 градусов, днем ожидается плюс 10-12 градусов. Дождей не будет, сообщила синоптик. В воскресенье ночью температура может стать отрицательной — от минус двух до плюс трех градусов. Может идти несильный дождь с мокрым снегом. Днем потеплеет до плюс 5-10 градусов. Таким образом в воскресенье среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

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Температурный режим стабилизируется только в первых числах мая — тогда показатели термометров приблизятся к климатической норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в грядущие выходные жителей Московского региона ожидают дождь, мокрый снег и ночные заморозки до 1-2 градусов. Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что уже во вторник, 29 апреля, в столице начнет теплеть, а к 1 мая воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

При этом в среду, 23 апреля, в столице был установлен шестой подряд рекорд тепла. К 15:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 24,9 градуса, что на 0,6 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, продержавшегося 30 лет, сообщал синоптик Михаил Леус.

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