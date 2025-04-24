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08:26, 24 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали снег на выходных

Синоптик Вильфанд: 26 апреля в Московской области ожидается дождь и мокрый снег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В грядущие выходные жителей Московского региона ожидают дождь, мокрый снег и ночные заморозки до 1-2 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу, 25 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит плюс 13-15 градусов выше нуля. Однако на выходных погода резко изменится, предупредил он. В субботу, 26 апреля, ожидается дождь и мокрый снег. Днем ожидается около 7-9 градусов тепла в столице и 5-10 градусов в Подмосковье, ночью — от 0 до 5 градусов в Москве, а в области местами возможны заморозки до минус 2, предупредил синоптик.

В воскресенье, 27 апреля, температура ночью в столичном регионе опустятся до минус 1 — плюс 4 градусов. Днем возможен «небольшой снежок».

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники. Как отметил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, уже во вторник, 29 апреля, температура в городе вновь перевалит за отметку 10 градусов тепла. К 1 мая воздух в Москве вновь прогреется до плюс 15-20 градусов.

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