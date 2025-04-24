Москвичам назвали дату возвращения тепла

Синоптик Позднякова: К майским праздникам холода в Москве сойдут на нет

Новая волна холодов не задержится в Москве надолго. Когда столичным жителям ждать потепления, телеканалу «360» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Холодать начнет с четверга, 24 апреля — в пятницу температура понизится уже на 5 градусов, с плюс 20 градусов до плюс 15. Пик похолодания, по прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, придется на выходные, когда дневная температура составит всего 6-8 градусов тепла. Ночью в Москве и области вероятны заморозки до минус 2 градусов. Также возможны дожди с мокрым снегом.

Однако в понедельник, 28 апреля, столбики термометров вернутся к отметке плюс 10 градусов. Теплеть в столице, как полагает Позднякова, начнет во вторник. Уже в среду-четверг, 30 апреля и 1 мая, ночные температуры вновь станут положительными. В майские праздники похолодание окончательно сойдет на нет, считает Позднякова. Со 2 по 4 мая, как ожидается, воздух прогреется до плюс 15 градусов.

Вместе с тем метеоролог допускает и 20-градусное тепло. Существенных осадков в эти дни не выпадет. Аналогичный прогноз дал и специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.