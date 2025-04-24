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19:42, 24 апреля 2025Из жизни

Мужчина пережил удар током ради спасения мальчика и реанимировал его с помощью видео

В Индии мужчин пережил удар током ради спасения мальчика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Need To Know

В городе Ченнаи, Индия, мужчина реанимировал мальчика, пережившего удар током, и пострадал сам. Об этом пишет Need To Know.

Девятилетний Джейден шел из школы домой по затопленной улице, случайно наступил на оголенный провод, скрывавшийся в мутной воде, и упал. В этот момент мимо проезжал на мотоцикле 24-летний Каннан Тамижселван. «Я подумал, что он, наверное, поскользнулся, но, подойдя ближе, увидел, как трясутся его руки и ноги, и понял, что его ударило током», — рассказал мужчина.

Тамижселван тщетно пытался позвать кого-то на помощь. Тогда он подобрался к Джейдену с незатопленного гравия, а потом схватил за руку и вытащил из воды. Мужчина отметил, что из-за прикосновения к школьнику его тоже ударило током. После Тамижселван положил мальчика на землю и сделал сердечно-легочную реанимацию. Позже он рассказал, что научился этому с помощью YouTube-видео.

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Мужчина осмотрел вещи Джейдена, нашел у него номер телефона отца и позвонил ему. «Мы сразу помчались в больницу. С тех пор я благодарю его каждый день», — рассказал отец пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в Индонезии рыбак и оператор дрона спасли унесенного в океан купальщика. Мужчины осторожно вытащили его на берег при помощи удочки.

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