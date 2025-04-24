Мужчина выиграл в лотерею 80,7 миллиона рублей и закопал счастливый билет во дворе

В США мужчина закопал лотерейный билет на миллион долларов во дворе

Житель штата Мичиган, США, выиграл в лотерею из-за ошибки кассирши и закопал счастливый билет во дворе дома. Об этом пишет UPI.

45-летний мужчина рассказал, что решил купить лотерейный билет на заправочной станции. Он сказал кассирше, в какой лотерее хочет поучаствовать, но та случайно выдала ему не тот билет. Мужчина решил довериться судьбе и не стал его менять.

На следующий день мужчина и его жена проверили билет. Оказалось, что они выиграли один миллион долларов (80,7 миллиона рублей). «Когда на экране появился один миллион долларов, я почувствовал, будто не могу дышать! Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш», — поделился впечатлениями счастливчик.

Мужчина признался, что так переживал за выигрыш, что решил не хранить билет дома. Вместо этого он положил его в банку и закопал. Победитель рассказал, что потратит приз на оплату счетов, оставшиеся деньги он сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Луис-Обиспо бездомный мужчина разбогател благодаря лотерее и решил изменить свою жизнь. Он признался, что планирует потратить приз на первоначальный взнос за дом и покупку машины.