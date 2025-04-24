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21:05, 24 апреля 2025Забота о себе

Мужчинам назвали алкогольный напиток вреднее водки

Хирург Умнов: Виски вредит печени больше водки и способен вызывать бесплодие
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Виски может навредить печени сильнее водки, предупредил хирург Александр Умнов. Опасный для здоровья напиток он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Умнова, смакуя виски во рту, можно быстрее опьянеть, чем от водки, так как в ротовой полости происходит быстрое всасывание и распределение с током крови в обход печени этого напитка. «Разрушения алкоголя не происходит, и большее количество этилового спирта действует на клетки тела человека», — отметил врач.

Разбавление виски даже обычной водой без газа действует на организм пагубней, чем чистый напиток — это может обернуться большим объемом выпитого. А если употреблять виски с колой, организм получит лишние калории, предупредил мужчин Умнов.

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Хирург предупредил, что постоянное употребление виски способно привести к развитию панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии. Умнов добавил, что, помимо этилового спирта, виски может содержать фенол, который уничтожает эритроциты в крови и приводит к дерматиту, и пиридин, действующий на нервную систему и кожу и способный вызывать мужское бесплодие.

Ранее Умнов заявил, что у печени существуют четыре врага. В частности, по его словам, регулярное употребление алкоголя может привести к циррозу.

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