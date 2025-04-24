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19:15, 24 апреля 2025Экономика

МВФ заявил о росте неопределенности в мировой экономике

Директор МВФ Георгиева: Перспективы роста мирового ВВП ослабли из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Перспективы роста глобальной экономики за последнее время ослабли на фоне эскалации торговых войн, вызванных агрессивной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, ее слова приводит РИА Новости.

Усиление противостояния между рядом стран, включая США и Китай, привело к росту неопределенности в мировой экономике. Если раньше ожидалось, что глобальный ВВП в 2025 году вырастет на 3,3 процента, то теперь прогнозируется более низкая динамика, пояснила Георгиева. «Мы беспокоились, что прирост в 3,3 процента — недостаточно сильный, и вот мы здесь. Перспективы роста ослабли», — резюмировала директор-распорядитель МВФ.

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Эскалация торговых войн, предупредила она, угрожает стабильности мировой торговой системы. В 2025 году темпы роста, согласно обновленной оценке МВФ, составят 1,7 процента вместо ранее ожидавшихся 3,2 процента. Темпы начнут постепенно восстанавливаться только в 2026-м и окажутся на уровне в 2,5 процента. Слабой динамике будет способствовать в первую очередь усиление протекционизма в ряде стран, включая США.

На этом фоне Георгиева призвала международное сообщество придерживаться «основанной на правилах» глобальной торговле. Правительства государств, по ее мнению, должны проводить взвешенную и предсказуемую политику. Этой же практики должны придерживаться и представители частного бизнеса. Односторонние и взаимные таможенные барьеры мешают оптимальному функционированию и развитию мировой торговли, заключила Георгиева.

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