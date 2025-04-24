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23:13, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю Калиново

Deep State: Армия России заняла Калиново к юго-западу от Торецка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия России заняла Калиново к юго-западу от Торецка, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram.

Отмечается, что российские войска продвинулись возле Березовки и Тарасовки на том же направлении.

Ранее представитель российских силовых структур заявил, что взятие под контроль Калиново в Донецкой народной республике ускорит продвижение российских войск к Константиновке. Об установлении контроля над селом стало известно 16 апреля. По данным пресс-службы Министерства обороны России, в боях за населенный пункт принимали участие группировки «Юг» войск Вооруженных сил России.

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