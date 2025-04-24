На Украине признали потерю Калиново

Deep State: Армия России заняла Калиново к юго-западу от Торецка

Армия России заняла Калиново к юго-западу от Торецка, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram.

Отмечается, что российские войска продвинулись возле Березовки и Тарасовки на том же направлении.

Ранее представитель российских силовых структур заявил, что взятие под контроль Калиново в Донецкой народной республике ускорит продвижение российских войск к Константиновке. Об установлении контроля над селом стало известно 16 апреля. По данным пресс-службы Министерства обороны России, в боях за населенный пункт принимали участие группировки «Юг» войск Вооруженных сил России.