Военное значение Калиново в ДНР объяснили

ТАСС: Взятие Калиново в ДНР ускорит продвижение ВС России к Константиновке

Взятие под контроль Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) ускорит продвижение российских войск к Константиновке. Военное значение населенного пункта объяснил в беседе с ТАСС представитель российских силовых структур.

«Освобождение Калинова ускорит движение российских сил в направлении Константиновки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Об установлении контроля над селом стало известно 16 апреля. По сообщению пресс-службы Минобороны России, в боях за населенный пункт принимали участие группировки «Юг» войск Вооруженных сил России.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия взяла под контроль около 80 процентов территории ДНР. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются лишь Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

