На Украине рассказали о ситуации с ПВО

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко, передает издание «Страна.ua».
«Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов», — сказал он, комментируя комбинированный удар российских войск по объектам республики.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки. О том, какие меры международные союзники Украины должны принять для изменения ситуации, не уточнялось.
В ночь на 24 апреля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам Украины. Удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, заводу и аэропорту в Харькове, также были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.