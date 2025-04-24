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11:57, 24 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о ситуации с ПВО

Глава МВД Украины Клименко: Стране не хватает ПВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко, передает издание «Страна.ua».

«Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов», — сказал он, комментируя комбинированный удар российских войск по объектам республики.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки. О том, какие меры международные союзники Украины должны принять для изменения ситуации, не уточнялось.

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам Украины. Удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, заводу и аэропорту в Харькове, также были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

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