На Украине рассказали о ситуации с ПВО

Глава МВД Украины Клименко: Стране не хватает ПВО

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко, передает издание «Страна.ua».

«Украине не хватает ПВО, чтобы сбивать такое количество ракет и дронов», — сказал он, комментируя комбинированный удар российских войск по объектам республики.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки. О том, какие меры международные союзники Украины должны принять для изменения ситуации, не уточнялось.

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам Украины. Удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, заводу и аэропорту в Харькове, также были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.