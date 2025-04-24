На Западе единство Европы по Украине поставили под вопрос

Шапиро: Без США странам ЕС не удастся сохранить единую позицию по Украине

Без участия США в урегулировании конфликта на Украине странам Европейского союза (ЕС) не удастся сохранить единую позицию. Об этом заявил научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро, сообщает Financial Times.

«Если американцы отойдут в сторону, европейцам просто не удастся сохранить единство по Украине. Источником единства по Украине являются американцы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не расценивает заявления США о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине как ультиматум.

23 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Он добавил, что для прекращения конфликта обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».