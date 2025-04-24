Насильником доведенной до суицида 19-летней россиянки оказался пенсионер ФСИН

Доведший 19-летнюю падчерицу до суицида насильник оказался пенсионером ФСИН

Полиция задержала 59-летнего пенсионера регионального управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), подозреваемого в доведении до суицида и насилии над падчерицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На след пенсионера вышли в ходе расследования уголовного дела после обнаружения тела 19-летней девушки со следами веревки на шее. Подозреваемый признался, что совершал насильственные действия сексуального характера на протяжении трех лет, начиная с ее 12-летнего возраста. Педофила задержали, решается вопрос о его аресте и помещении в СИЗО на время расследования дела.

19-летнюю девушку нашли без признаков жизни на детской площадке у дома на улице Евдокимова в Санкт-Петербурге после домогательств отчима.