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14:53, 24 апреля 2025Наука и техника

Найдено первое подтверждение боев гладиаторов с хищниками

PLOS ONE: В Йорке обнаружен скелет гладиатора со следами укусов льва
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mariana_Rusanovschi / Shutterstock / Fotodom

Археологи впервые получили физическое подтверждение боев между гладиаторами и дикими животными, о которых писали римские хронисты и художники. В римском захоронении в Йорке обнаружен скелет мужчины, на костях которого остались следы укуса крупной кошки — предположительно льва. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Мужчина возраста от 26 до 35 лет, был погребен на месте, известном как Дриффилд-Террас — римское кладбище, которое ранее уже связывали с погребениями гладиаторов. Укусы на тазовой кости совпали по форме с зубами льва, а сам след оказался несросшимся, что указывает на то, что рана была смертельной.

Судя по особенностям скелета, мужчина мог быть гладиатором, сражавшимся с животными. После гибели его, вероятно, обезглавили — в римской культуре это могло быть как ритуалом, так и жестом милосердия. Помимо укуса, на костях зафиксированы признаки хронических нагрузок и воспаления — следы тяжелых тренировок.

По словам одного из авторов, Тимоти Томпсона из Университета Майнут, находка подтверждает, что арены с участием диких зверей существовали не только в Риме, но и в провинциальной Британии. Львы, по всей видимости, доставлялись сюда из Северной Африки по торговым путям, по которым также везли вино, зерно и масло.

Теперь ученые надеются найти следы амфитеатра в римском Йорке, где когда-то бывали высшие сановники империи. Скелет станет частью выставки о гладиаторах в музее Йорка.

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