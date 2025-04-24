Назван легкий способ продлить жизнь

Transport Res F-Traf: Езда на велосипеде снижает риск проблем со здоровьем

Долгосрочное исследование показало: у пожилых людей, которые регулярно ездят на велосипеде, ниже риск смерти и необходимости в долговременном уходе. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто не водит автомобиль. Работа японских ученых опубликована в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Авторы проанализировали данные пожилых жителей Японии за десятилетний период — с 2013 по 2023 год. Оказалось, что те, кто ездил на велосипеде в начале наблюдений, реже сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем в последующие годы. Причем у тех, кто продолжал кататься или начал делать это позже, риски снижались сильнее всего. Особенно заметна польза от велопрогулок была у людей, не имеющих водительских прав.

Исследователи подчеркивают: велосипед может стать важной частью образа жизни, способствуя поддержанию как физического, так и психического здоровья. Ученые призывают развивать инфраструктуру и социальные меры поддержки, чтобы сделать велопоездки доступнее и безопаснее для людей старшего возраста.