Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 24 апреля 2025Наука и техника

Назван легкий способ продлить жизнь

Transport Res F-Traf: Езда на велосипеде снижает риск проблем со здоровьем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Coen van de Broek / Unsplash

Долгосрочное исследование показало: у пожилых людей, которые регулярно ездят на велосипеде, ниже риск смерти и необходимости в долговременном уходе. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто не водит автомобиль. Работа японских ученых опубликована в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Авторы проанализировали данные пожилых жителей Японии за десятилетний период — с 2013 по 2023 год. Оказалось, что те, кто ездил на велосипеде в начале наблюдений, реже сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем в последующие годы. Причем у тех, кто продолжал кататься или начал делать это позже, риски снижались сильнее всего. Особенно заметна польза от велопрогулок была у людей, не имеющих водительских прав.

Исследователи подчеркивают: велосипед может стать важной частью образа жизни, способствуя поддержанию как физического, так и психического здоровья. Ученые призывают развивать инфраструктуру и социальные меры поддержки, чтобы сделать велопоездки доступнее и безопаснее для людей старшего возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Российский авторынок не смог войти в пятерку крупнейших в Европе

    На Западе назвали последствия отказа Украины от предложения США

    В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

    Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО из-за отсутствия вакансий

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ на турецком бронетранспортере

    В МИД раскрыли цели диалога с США по Украине

    Назван легкий способ продлить жизнь

    Россияне заполонили пляжи в ОАЭ и превратили их в «Дубайскую область»

    В России назвали героем осужденного за мошенничество генерала Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости