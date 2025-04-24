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14:30, 24 апреля 2025Забота о себе

Названа распространенная ошибка при употреблении фруктов

Диетолог Таджан призвала употреблять фрукты до еды
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Лора Таджан заявила, что при употреблении фруктов существует одна распространенная ошибка. Ее она назвала в ходе беседы с изданием Infobae.

Как отметила Таджан, большинство людей употребляет фрукты после еды в качестве десерта, но она призвала делать это перед приемом пищи. Такой график позволяет получить максимальную пользу от содержащихся в них питательных веществ. К тому же фрукты вызывают чувство насыщения, что полезно для желающих похудеть, заявила специалистка.

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По словам эксперта, когда фрукты смешиваются с другими продуктами, также увеличивается поступление в организм клетчатки, которая замедляет усвоение сахаров.

В то же время Таджан отметила, что одним из аргументов в пользу употребления фруктов после еды является эффект чистки зубов. Однако, как пояснила диетолог, они могут лишь увеличить выработку слюны для нейтрализации кислотности во рту, что нельзя считать полноценной гигиеной полости рта.

Ранее диетолог Карлос Андрес Сапата заявил, что похудеть можно с помощью необычного способа. По его словам, для этого необходимо медленнее пережевывать пищу.

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