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03:53, 24 апреля 2025Бывший СССР

Названа цель российского удара в Харькове

Военблогер Федоров: В Харькове подвергся удару «Гераней» танковый завод Малышева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Целью российского удара по Харькову стал Завод транспортного машиностроения имени Малышева. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Это предприятие принадлежит государственному концерну «Укроборонпром». На нем, среди прочего, выпускается бронетехника и танки.

Также, по информации Федорова, ударные беспилотники «Герань-2» атаковали район харьковского аэропорта.

В ночь на четверг, 24 апреля, из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксировались пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2», а в небо поднимались стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.

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