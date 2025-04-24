Названа цель российского удара в Харькове

Военблогер Федоров: В Харькове подвергся удару «Гераней» танковый завод Малышева

Целью российского удара по Харькову стал Завод транспортного машиностроения имени Малышева. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Это предприятие принадлежит государственному концерну «Укроборонпром». На нем, среди прочего, выпускается бронетехника и танки.

Также, по информации Федорова, ударные беспилотники «Герань-2» атаковали район харьковского аэропорта.

В ночь на четверг, 24 апреля, из акватории Черного моря по Украине был произведен пуск крылатых ракет «Калибр». Также фиксировались пуски оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2», а в небо поднимались стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.