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14:29, 24 апреля 2025Бывший СССР

Названо число погибших в спецоперации граждан Абхазии

Посол Абхазии Квициниа: В зоне СВО погибли 66 абхазских граждан
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

66 граждан Абхазии, принимавших участие в боевых действиях на стороне России, погибли в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил посол республики в Москве Алхас Квициниа, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на фронте находятся несколько сотен граждан Абхазии, но точное число абхазов, участвующих в сражениях, остается неизвестным из-за наличия у многих из них российского гражданства. Он добавил, что, помимо 66 погибших военных, есть и пропавшие без вести. Дипломат заключил, что эта цифра отражает безвозвратные потери.

Ранее в апреле на границе России с Абхазией был задержан лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба. Члены организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» обратились к действующему президенту Абхазии Бадре Гунбе с требованием отреагировать на произошедшее.

До этого в Абхазии сформировали правительство. Гунба назначил себе пять вице-премьеров.

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