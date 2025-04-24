Названы российские города с самым дорогим жильем

«Газета.Ru»: Самые дорогие новостройки в России находятся в Москве и Сочи

Самые дорогие элитные новостройки в России продаются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Города с наименее доступным первичным жильем назвали эксперты экосистемы Kalinka, передает «Газета.Ru».

В пятерку самого дорогого жилья вошли проекты, средняя цена метра в которых достигает от 2,5 миллиона до 4,7 миллиона рублей. Первые два места отошли московским проектам, на третьем и четвертом расположились проекты в Сочи, а на пятом — в Санкт-Петербурге.

Активнее всего дорогое жилье в 2024 году покупали в Москве. Несмотря на рост цен, в прошлом году в столице заключили 377 сделок в элитном сегменте — на восемь процентов больше, чем в 2023 году. Высокий спрос наблюдался и в начале 2025-го. В первом квартале было заключено около 90 сделок — на 54 процента больше показателя аналогичного периода в прошлом году. При этом цена сделок также выросла, составив 2,3 миллиона рублей за квадрат — на 13 процентов выше, чем в первом квартале 2024-го. Схожие тенденции наблюдаются в Петербурге и Сочи.

Эксперты считают, что рост спроса вызван увеличением числа богатых россиян, желание сохранить и преумножить средства в текущей экономической ситуации, ограничения инвестирования за рубеж, а также широкий ассортимент инструментов застройщиков.

Ранее эксперты по недвижимости подсчитали необходимый для одобрения ипотеки в Петербурге доход. Выяснилось, что заемщику нужно зарабатывать не менее 270 тысяч рублей в месяц.