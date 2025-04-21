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15:12, 21 апреля 2025Экономика

Подсчитан необходимый для одобрения ипотеки в Петербурге доход

«РБК»: Для одобрения ипотеки в Петербурге нужно зарабатывать от 270 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге требования к доходам заемщиков для одобрения ипотеки снизились на фоне уменьшения ставок по рыночной ипотеке. О том, сколько нужно зарабатывать, чтобы взять кредит на жилье, рассказали эксперты «РБК».

По данным издания, в массовых новостройках требования к зарплатам снизились почти на 20 тысяч рублей, а в новостройках бизнес-класса – на 35 тысяч рублей.

В апреле 2025 года среднее предложение в бюджетных новостройках Северной столицы — это квартира в 42,3 квадрата за 10,1 миллиона рублей. При ставке 27 процентов годовых кредит на 15 лет с первоначальным взносом 30 процентов на такое жилье одобрят гражданам с заработком не менее 270 тысяч рублей в месяц. В марте (когда ставка составляла 28 процентов годовых) при таких же условиях сумма достигала 280 тысяч рублей, а в январе (ставка 29 процентов) — 290 тысяч.

В бизнес-сегменте средний лот — квартира в 54,9 квадрата стоимостью 19,6 миллиона рублей. Для одобрения ипотеки на такое жилье нужно зарабатывать не менее 525 тысяч рублей в месяц.

Средний лот в питерских новостройках бизнес-класса — это квартира площадью 54,9 кв. м, которая стоит 19,6 тыс. рублей. Для получения ипотеки на такое жилье сейчас нужно зарабатывать почти 525 тыс. рублей в месяц. При ставке 28 процентов сумма составляла 540 тысяч рублей, а при ставке 29 процентов — 560 тысяч.

Ранее сообщалось, что средний срок ипотеки в России приблизился к рекорду. Показатель достиг 26 лет.

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